Удар КАБами по Харькову: выросло количество пострадавших

По меньшей мере шесть травмированных.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на город. Предварительно, враг ударил КАБами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Уточнена информация по пострадавшим. Погиб один, семь раненых", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов информировал о двух жертвах атаки. Впрочем, по уточненным данным на 11:00 известно об одном погибшем.

Как сообщалось, около 10.00 в Харькове произошли взрывы во время воздушной тревоги. Военные предупреждали об угрозе КАБов.

Впоследствии местные власти проинформировали, что предварительно агрессорка Россия ударила по Харькову КАБами. "Прилеты" произошли по Холодногорскому и Киевскому районам города.

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