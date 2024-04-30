Удар КАБами по Харькову: выросло количество пострадавших

По меньшей мере шесть травмированных.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на город. Предварительно, враг ударил КАБами.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Уточнена информация по пострадавшим. Погиб один, семь раненых", — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов информировал о двух жертвах атаки. Впрочем, по уточненным данным на 11:00 известно об одном погибшем.
Как сообщалось, около 10.00 в Харькове произошли взрывы во время воздушной тревоги. Военные предупреждали об угрозе КАБов.
Впоследствии местные власти проинформировали, что предварительно агрессорка Россия ударила по Харькову КАБами. "Прилеты" произошли по Холодногорскому и Киевскому районам города.
Читайте также:
- Наступление россиян на Харьков: эксперт предупредил о возможной угрозе
- Ракетный удар по Одессе: количество жертв продолжает расти
- Армия РФ готовится к наступлению: в ISW оценили, какие направления изберут оккупанты