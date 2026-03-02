Удары по объектам в Новороссийске РФ: Генштаб обнародовал детали

Атака на Россию / © ТСН.ua

Ночью 2 марта Силы обороны поразили нефтяной терминал «Шесхарис» и военно-морскую базу «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ. Зафиксирован масштабный пожар на территории.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Предварительно подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ.

В ведомстве отмечают: меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора, будут осуществляться системно.

Последние удары по РФ — коротко

Ранее мы писали, что в российском Новороссийске произошла массированная атака БпЛА, в результате которой вспыхнул нефтяной терминал в районе морского порта. В городе были слышны взрывы, вероятно работала система ПВО. В соцсетях появились видеомасштабные пожары и моменты взрывов. Из-за атаки в районе набережной и порта временно перекрывали движение транспорта.

Также известно, что 28 февраля в Краснодарском крае РФ произошел пожар на НПЗ «Албашнефть». В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. По данным россиян, пламя охватило один из резервуаров предприятия и близлежащую территорию площадью около 150 квадратных метров.