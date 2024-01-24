Украина готовится к новой пандемии "болезни Х" — Минздрав

Украинские медики готовятся к пандемии "болезни Х", как называют потенциальную угрозу неизвестного патогена, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать, чтобы мгновенно применить все имеющиеся ресурсы для борьбы с ней. В свое время пандемия COVID-19 также являлась "болезнью Х".

Об этом сообщил в среду, 24 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом.

"Украина является частью глобального механизма. Политическое и отраслевое сотрудничество – это то, что позволяет нам всем подготовиться как можно лучше. В частности, речь идет об оперативной разработке высококачественных диагностических, терапевтических средств и вакцин. Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии”, — подчеркнул министр.

Виктор Ляшко отметил, что существует три компонента, свидетельствующие о готовности системы здравоохранения к вызовам любых эпидемий: люди (кадровый потенциал), сильная лабораторная сеть, работающая по международным стандартам, и глобальное партнерство. Украина развивает каждый из них.

Что касается развития кадрового потенциала, то за последние 5 лет 167 украинских специалистов прошли международные учения по полевой эпидемиологии. Ежегодно количество интернов, поступающих на специальность "Эпидемиология", увеличивается. В 2020 году – 14 интернов, в 2022 – 70 интернов, и такая тенденция будет сохраняться.

Одна из самых больших глобальных угроз человечества — устойчивость к антибиотикам. То есть когда имеющееся лекарство перестает действовать. В 2019 году почти 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью, более миллиона смертей были непосредственно вызваны ею.

Чтобы противостоять этой угрозе, только за последние 2,5 года количество бактериологических лабораторий увеличилось в Украине почти вдвое — с 37 до 69, усилен дозорный эпиднадзор за антимикробной резистентностью (в частности, у раненых во время войны).

Также в Украине действует Национальная вирусологическая референс-лаборатория ЦОС и Одесская субрегиональная лаборатория, имеющая аккредитацию ВОЗ. Их деятельность отвечает наивысшему уровню эффективности и качества по международным стандартам. Это позволяет нашим специалистам работать «по одним правилам с миром» — использовать современные реагенты и следовать международным протоколам, оперативно обмениваться данными.

Нацлаборатория входит в Европейскую региональную лабораторную сеть ВОЗ. Это диагностики опасных инфекционных болезней, которые быстро передаются и способны спровоцировать эпидемии: полиомиелита, кори, краснухи, гриппа, особенно опасных вирусных инфекций (лихорадка денге, Западного Нила и других хантавирусных инфекций).

Министерство здравоохранения тесно сотрудничает с ВОЗ, центрами контроля и профилактики болезней Европы и США, Управлением Еврокомиссии по готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA). Украина, несмотря на войну, шаг за шагом усиливает этот потенциал и международное партнерство.

Напомним, ВОЗ призвала мир готовиться к "болезни Х". По прогнозам ВОЗ, эта неизвестная болезнь в 20 раз опаснее коронавируса.

ТСН.ua собрал все, что известно о "болезни X", какова вероятность новой пандемии и имеет ли болезнь симптоматику.

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