Украина и США согласовали масштабный военный документ: Гнатов раскрыл детали

Андрей Игнатов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина и США согласовали важный военный документ. Он состоит из четырех разделов и дополнений.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире «Новости.LIVE».

Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что все пункты документа касаются военной поддержки Украины. В частности, как будет проходить модернизация и обеспечение ВСУ, а также мониторинг соблюдения договоренностей в случае достижения мира.

«Аналогичные документы Украина намерена заключить вместе с другими партнерами», — отметил Гнатов.

