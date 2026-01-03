- Дата публикации
Украина и США согласовали масштабный военный документ: Гнатов раскрыл детали
Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что все пункты документа касаются военной поддержки Украины.
Украина и США согласовали важный военный документ. Он состоит из четырех разделов и дополнений.
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире «Новости.LIVE».
Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что все пункты документа касаются военной поддержки Украины. В частности, как будет проходить модернизация и обеспечение ВСУ, а также мониторинг соблюдения договоренностей в случае достижения мира.
«Аналогичные документы Украина намерена заключить вместе с другими партнерами», — отметил Гнатов.
