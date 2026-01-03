ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1574
Время на прочтение
1 мин

Украина и США согласовали масштабный военный документ: Гнатов раскрыл детали

Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что все пункты документа касаются военной поддержки Украины.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Андрей Игнатов

Андрей Игнатов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина и США согласовали важный военный документ. Он состоит из четырех разделов и дополнений.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире «Новости.LIVE».

Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что все пункты документа касаются военной поддержки Украины. В частности, как будет проходить модернизация и обеспечение ВСУ, а также мониторинг соблюдения договоренностей в случае достижения мира.

«Аналогичные документы Украина намерена заключить вместе с другими партнерами», — отметил Гнатов.

Ранее мы писали о том, сократилась ли военная помощь Украине после смены политики США.

Дата публикации
Количество просмотров
1574
Следующая публикация

