Украина может получить приглашение в НАТО уже в этом году — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в приглашении в НАТО, и его реально получить уже в 2024 году.

Украина может получить приглашение в НАТО уже в этом году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Триморья 11 апреля.

"Должны работать над стратегическими задачами. Путин хочет уничтожить Украину и свободу всех наций нашего региона, и он не видит никаких альтернатив. Также мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году", — сказал глава страны.

Зеленский подчеркнул, что без украинской силы не будет полноценной сила всей Европы, а "вместе, постепенно интегрируясь, мы действительно сможем обезопасить друг друга от российского реваншизма".

"НАТО не должно бояться собственного существования, собственных правил. Регион Балтийского моря наконец получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В такой же безопасности нуждается и регион Черного моря. Как демократическая нация, защищающая наши общие ценности Альянса, Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее издание The New York Times написало, что перспектива членства Украины в НАТО откладывается, ведь Соединенные Штаты и Германия остаются незыблемыми в своем негативном отношении к этому вопросу.

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