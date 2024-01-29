Украинцев призывают экономить электроэнергию: что произошло

На фоне охлаждения наблюдается стремительное увеличение потребления электроэнергии.
Из-за значительного похолодания по всей Украине растет уровень потребления электроэнергии вечером 29 января. Украинцы призывают экономить ресурс.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
Специалисты отмечают, что рост потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак минувшей зимой. Кроме того, другие причины – это начало рабочей недели, значительное усиление похолодания во всех регионах, которое ночью только увеличится.
Именно поэтому украинцев просят
Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, соблюдать правила рационального использования электроприборов в течение дня:
- выключите "лишний" свет в помещениях;
- Не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновку;
- выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна.
Как сообщалось, главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, как удалось избежать отключений света этой зимой. В частности, из-за снижения потребления из-за тревог, достаточной генерации и т.д.