Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українців закликають економити електроенергію: що сталося

Українців закликають економити електроенергію: що сталося

Електроенергія. / Фото: Associated Press

На тлі похолодання спостерігається стрімке збільшення споживання електроенергії.

Через значне похолодання по всій Україні зростає рівень споживання електроенергії ввечері 29 січня. Українців закликають економити ресурс.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Фахівці наголошують, що зростання споживання створює додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. Крім того, інші причини - це початок робочого тижня, значне посилення похолодання в усіх регіонах, яке вночі лише збільшиться.

Саме тому українців просять 

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, дотримуватися правила раціонального використання електроприладів упродовж дня:

  • вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
  • вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна.

Як повідомлялося, головний диспетчер НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко розповів, як вдалося уникнути відключень світла цієї зими. Зокрема, через зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація