Українців закликають економити електроенергію: що сталося

Через значне похолодання по всій Україні зростає рівень споживання електроенергії ввечері 29 січня. Українців закликають економити ресурс.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Фахівці наголошують, що зростання споживання створює додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. Крім того, інші причини - це початок робочого тижня, значне посилення похолодання в усіх регіонах, яке вночі лише збільшиться.

Саме тому українців просять

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, дотримуватися правила раціонального використання електроприладів упродовж дня:

вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна.

Як повідомлялося, головний диспетчер НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко розповів, як вдалося уникнути відключень світла цієї зими. Зокрема, через зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.

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