Украинцы могут использовать документы из "Дії" за границей: перечень стран

Кабинет министров разрешил гражданам Украины использовать персональные данные из приложения "Дія" за границей и определил перечень стран, где это можно сделать.
Украинцы могут пользоваться за границей своими электронными документами и другими персональными данными, которые хранит и предоставляет приложение "Дія" для получения публичных услуг за пределами Украины. Эта информация будет передаваться из Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Об этом говорится в постановлении правительства №910 от 16 августа 2022 года.
Согласно документу использовать данные из "Дія" имеют право иностранные учреждения в государствах, которые заботятся о защите персональных данных. Среди таких стран:
- Австралия
- Азербайджанская республика
- Аргентинская Республика
- Буркина-Фасо
- Великое Герцогство Люксембург
- Греческая Республика
- Грузия
- Государство Израиль
- Ирландия
- Исламская Республика Мавритания
- Итальянская Республика
- Канада
- Княжество Андорра
- Княжество Лихтенштейн
- Княжество Монако
- Королевство Бельгия
- Королевство Дания
- Королевство Испания
- Королевство Марокко
- Королевство Норвегия
- Королевство Таиланд
- Королевство Швеция
- Латвийская Республика
- Литовская Республика
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португальская Республика
- Республика Австрия
- Республика Албания
- Республика Болгария
- Республика Босния и Герцеговина
- Республика Эстония
- Республика Исландия
- Республика Кабо-Верде
- Республика Кипр
- Республика Мальта
- Республика Молдова
- Республика Северная Македония
- республика Польша
- Республика Сан-Марино
- Республика Сенегал
- Республика Словения
- Республика Хорватия
- Республика Черногория
- Румыния
- Словацкая Республика
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Соединенные Штаты Америки
- Восточная Республика Уругвай
- Тунисская Республика
- Турецкая Республика
- Венгрия
- Федеративная Республика Германия
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Чехия
- Швейцарская конфедерация.
В то же время, в постановлении отмечается, что персональные данные украинцев не могут передаваться иностранным учреждениям из стран, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или из стран, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Напомним, Минцифры запускает услугу "єВідрядження": как оформить выезд мужчин за границу и какая сумма залога.
Читайте также:
- "Доступная ипотека": в Украине через "Дію" можно будет купить жилье в кредит
- "Без нотариуса": как будет работать в "Дії" услуга оформления разрешения на выезд ребенка за границу
- В Минцифре рассказали, когда в "Дії" заработает услуга растаможки авто