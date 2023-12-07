Украинец добровольно согласился воевать против ВСУ и попал в плен

В Украине к 15 годам лишения свободы приговорен предатель, который в июне 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и был зачислен в подразделение специального назначения "Ахмат".

Об этом говорится в приговоре Дружковского городского суда Донецкой области.

По данным суда, уроженец Волновахского района Донецкой области, который имеет гражданство Украины в июне 2023 года добровольно захотел воевать против Украины. Он в городе Грозный, что в Чечне, подписал контракт с Министерством обороны РФ и был зачислен в подразделение специального назначения "Ахмат". Гражданин Украины воевал против ВСУ вблизи с. Андреевка Бахмутского района Донецкой области.

В сентябре 2023 года украинец попал в плен ВСУ.

На суде подозреваемый вину признал. Он пояснил, что с 2014 года живет в России и имеет гражданство РФ, однако и от украинского паспорта он не отказался. Украинец знал, что Россия с 2014 года воюет против Украины. Он в июне 2023 года добровольно согласился воевать против своей Родины и подписал контракт с армией РФ. Предатель попал в плен во время выполнения боевого задания.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 111 УК Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 30-летнего отца троих детей, который во время оккупации города Балаклея Харьковской области работал "милиционером" и помогал оккупантам похищать и издеваться над проукраинскими местными жителями.

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