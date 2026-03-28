Украину накроет аномальное тепло, но есть нюанс: прогноз погоды на выходные – 28-29 марта

В выходные, 28-29 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать аномально теплая погода — как для этого времени года. Впрочем, в некоторых регионах дождь, местами — ожидаются интенсивные осадки.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, несмотря на осадки, в целом в Украине опасных или стихийных явлений метеорологического характера ждать не стоит. Погодные условия будут относительно спокойными.

Суббота, 28 марта

Днем в западных областях ожидается небольшой дождь, возможен туман. Температура воздуха днем будет +13-18 °. В Карпатах — прохладнее — от 5° до 10° тепла.

На севере местами также будет небольшой кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут +8-13°.

В центральных и южных регионах в течение дня без существенных осадков. Лишь на юге Одесской области возможен небольшой дождь. На территории областей температура будет от 11° до 18° тепла. Вдоль побережья морей +8-13°.

На востоке преобладает сухая погода. Днем воздух прогреется до 17° тепла.

Воскресенье, 29 марта

На западе, а также в Карпатах и Прикарпатье, в воскресенье также осадки. Ночью температура воздуха составит +2-7°, а днем от +9° до +14°.

В северной части существенных осадков не предполагается. Ночью столбики термометра покажут 2-7° тепла, а днем — 10-15° выше нуля.

В центре страны также без существенных осадков. Температура в ночные часы составит +3-8°. Днем воздух прогреется до +13-18°.

Местами в южных областях будет небольшой дождь. По данным синоптика, ночью ожидается 6-11° тепла, а днем — до +18°. Вдоль побережья морей температура ниже — от 8° до 13° тепла.

В восточных регионах будет теплая погода без осадков. Температура ночью прогнозируется в диапазоне +2-7°, а днем воздух прогреется до +12-17°.

Погода в апреле

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что в Украину двигается циклон из Скандинавии , а потому температурный фон значительно снизится. В первых числах апреля ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.

«Апрель обещает нам контрасты. Синоптическая ситуация не будет способствовать постепенному нарастанию тепла. В атмосфере будут доминировать циклоны, поэтому стабильно теплой и сухой погоды ждать не следует», — сказал он.

В то же время в Укргидрометцентре также сообщили о погоде в апреле. По данным синоптиков, во второй месяц весны температура и количество осадков будут держаться в пределах климатической нормы.