Украину накроют снегопады: где и когда ждать обильных осадков

Украину накроют снегопады! Такой сюрприз нам принесет начало марта. Говорят, что уже в первый день весны белым одеялом укроет сразу ряд областей Украины. Где именно ожидать обильного снегопада — смотрите далее в материале TSN.ua.

Украину накроют снегопады!

Календарная зима подходит к своему концу, однако она "украдет" несколько дней весны. Именно поэтому пока не стоит прятать теплые вещи. По данным метеорологического ресурса Ventusky, с 1 марта в Украине повысится влажность и появятся осадки. В частности, снег стоит ожидать в районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером снег будет в некоторых центральных районах Украины и на северо-востоке.

Как ездить по снегу?

Снежная погода иногда становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оснащения автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций. Тот снег, который уже немного мешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам — держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где надо. При этом снег, который лежит на дороге, есть нескольких видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой — на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три затрудняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед, говорится в материале РБК-Украина.

За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало следующие приемы снежной безопасности:

Следующий совет — трогаться максимально аккуратно. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или режим W (winter - зима) — иначе машина может забуксовать или зарыться.

Если же вы забуксовали, не давите на газ. Немедленно прекращайте буксование, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, расшатывайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накатав таким образом чистую дорожку (колею) длиной с полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад.

Наметы снега преодолевайте сходу. Но будьте уверены при том, что по ту сторону снежного препятствия нет никакой опасности, потому что остановиться там сразу вам вряд ли удастся. И избегайте преодолевать палатки и сугробы колесами одной стороны (только левыми или только правыми) — на скорости въезжайте в снег только обеими сторонами сразу, иначе машину может развернуть.

Дефицит снега

Отметим, что в Украине в последние годы фиксируют существенный дефицит снега — стабильный покров формируется редко и держится недолго. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины напомнили, что 19 января отмечался День снега - праздник, который основали любители зимних видов спорта.

"Но в последние десятилетия зимние развлечения стали труднодоступными, ведь снег теперь - в дефиците. И дело не только в том, что негде кататься на лыжах или санках. Снежный покров имеет огромное значение для всех экосистем", — отметили в ведомстве.

Украинцам напомнили, что зимы последних лет в Украине значительно изменились.

"Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие длительных морозов и температурные рекорды стали привычным явлением. Главная причина — глобальное потепление", — отметили в министерстве.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, что Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами.

"За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире", — подчеркнула она.

Малоснежная зима

В целом зима в Украине в этом году была малоснежной. Обильные осадки украинцы больше всего наблюдали именно в последний месяц зимы. В частности, снежным выдалось утро среды, 5 февраля, в Киеве. Тогда жители столицы делились в социальных сетях кадрами зимней сказки в городе и радовались, что наконец выпал снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное.

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