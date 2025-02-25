Украину накроют снегопады: где и когда ждать обильных осадков

Известно, что зима в Украине была малоснежной.
Украину накроют снегопады! Такой сюрприз нам принесет начало марта. Говорят, что уже в первый день весны белым одеялом укроет сразу ряд областей Украины. Где именно ожидать обильного снегопада — смотрите далее в материале TSN.ua.
Украину накроют снегопады!
Календарная зима подходит к своему концу, однако она "украдет" несколько дней весны. Именно поэтому пока не стоит прятать теплые вещи. По данным метеорологического ресурса Ventusky, с 1 марта в Украине повысится влажность и появятся осадки. В частности, снег стоит ожидать в районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером снег будет в некоторых центральных районах Украины и на северо-востоке.
Как ездить по снегу?
Снежная погода иногда становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оснащения автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций. Тот снег, который уже немного мешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам — держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где надо. При этом снег, который лежит на дороге, есть нескольких видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой — на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три затрудняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед, говорится в материале РБК-Украина.
За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало следующие приемы снежной безопасности:
- Следующий совет — трогаться максимально аккуратно. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или режим W (winter - зима) — иначе машина может забуксовать или зарыться.
- Если же вы забуксовали, не давите на газ. Немедленно прекращайте буксование, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, расшатывайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накатав таким образом чистую дорожку (колею) длиной с полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад.
- Наметы снега преодолевайте сходу. Но будьте уверены при том, что по ту сторону снежного препятствия нет никакой опасности, потому что остановиться там сразу вам вряд ли удастся. И избегайте преодолевать палатки и сугробы колесами одной стороны (только левыми или только правыми) — на скорости въезжайте в снег только обеими сторонами сразу, иначе машину может развернуть.
Дефицит снега
Отметим, что в Украине в последние годы фиксируют существенный дефицит снега — стабильный покров формируется редко и держится недолго. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины напомнили, что 19 января отмечался День снега - праздник, который основали любители зимних видов спорта.
"Но в последние десятилетия зимние развлечения стали труднодоступными, ведь снег теперь - в дефиците. И дело не только в том, что негде кататься на лыжах или санках. Снежный покров имеет огромное значение для всех экосистем", — отметили в ведомстве.
Украинцам напомнили, что зимы последних лет в Украине значительно изменились.
"Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие длительных морозов и температурные рекорды стали привычным явлением. Главная причина — глобальное потепление", — отметили в министерстве.
Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, что Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами.
"За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире", — подчеркнула она.
Малоснежная зима
В целом зима в Украине в этом году была малоснежной. Обильные осадки украинцы больше всего наблюдали именно в последний месяц зимы. В частности, снежным выдалось утро среды, 5 февраля, в Киеве. Тогда жители столицы делились в социальных сетях кадрами зимней сказки в городе и радовались, что наконец выпал снег.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное.
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