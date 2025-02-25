Україну накриють снігопади: де та коли чекати рясних опадів

Україну накриють снігопади! Такий сюрприз нам принесе початок березня. Подейкують, що вже у перший день весни білою ковдрою вкриє одразу низку областей України. Де саме очікувати рясного снігопаду – дивіться далі в матеріалі TSN.ua.

Україну накриють снігопади!

Календарна зима добігає свого кінця, однак вона "вкраде" кілька днів весни. Саме тому поки що не варто ховати теплі речі. За даними метеорологічного ресурсу Ventusky, з 1 березня в Україні підвищиться вологість та з'являться опади. Зокрема, сніг варто очікувати в районах Прикарпаття, Буковини, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Ввечері сніг буде в деяких центральних районах України та на північному сході.

Як їздити по снігу?

Сніжна погода інколи стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати: якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи заважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам – триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий, по-друге, старий, уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий, перемішаний з водою – на нього ще кажуть шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною, на додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки:

Наступна порада — рушати максимально акуратно. Можливо, використовуйте для цього другу передачу, на автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W (winter – зима) – інакше машина може забуксувати чи заритися.

Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розхитайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу. Накатавши таким чином чисту доріжку (колію) довжиною з пів метра, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад.

Намети снігу долайте сходу. Але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугури колесами однієї сторони (тільки лівими чи тільки правими) – на швидкості в’їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машину може розвернути.

Дефіцит снігу

Зазначимо, що в Україні останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу — стабільний покрив формується рідко й тримається недовго. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України нагадали, що 19 січня відзначався День снігу — свято, яке започаткували любителі зимових видів спорту.

"Але останніми десятиліттями зимові розваги стали важкодоступними, адже сніг тепер — у дефіциті. І справа не лише в тому, що ніде кататися на лижах чи санчатах. Сніговий покрив має величезне значення для всіх екосистем", — зауважили у відомстві.

Українцям нагадали, що зими останніх років в Україні значно змінилися.

"Якщо раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів і температурні рекорди стали звичним явищем. Головна причина — глобальне потепління", — наголосили у міністерстві.

Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська розповіла, що Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами.

"За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі", — наголосила вона.

Малосніжна зима

Загалом зима в Україні цьогоріч була малосніжною. Рясні опади українці найбільше спостерігали саме у останній місяць зими. Зокрема, сніжним видався ранок середи, 5 лютого, у Києві. Тоді жителі столиці ділилися у соціальних мережах кадрами зимової казки у місті і раділи, що нарешті випав сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зима надолужує втрачене.

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