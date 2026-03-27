Украину накрывают погодные "качели": синоптик предупредила о резком похолодании

Синоптики прогнозируют теплые выходные, однако местами в Украине пройдут дожди.

Прогноз погоды / © pexels.com

Последние выходные марта в Украине будут умеренно теплыми — без резких перепадов температуры и с преимущественно сухой погодой. В то же время в части регионов ожидаются дожди, а местами — кратковременное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28-29 марта на большинстве территории страны будет без осадков. В то же время дожди наиболее вероятны в западных областях и на юге Одесской области. Небольшие осадки также возможны на Житомирщине и Киевщине, а в воскресенье — на Луганщине.

Температура воздуха днем в большинстве регионов составит +12…+18°C. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, местами порывистый.

В то же время 28 марта прохладнее будет на северо-востоке — в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также в восточных районах Киевщины, где температура днем будет держаться в пределах +8…+11°C.

В воскресенье, 29 марта, свежий воздух охватит запад Украины и северные области — там температура снизится до +9…+12°C.

Погода в Киеве

В Киеве в течение выходных существенных осадков не прогнозируют. В субботу температура днем составит +12…+14°C, в воскресенье — +10…+12°C, при этом возрастет облачность.

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на второй месяц весны — какой будет погода в апреле и ждать ли аномального тепла.

