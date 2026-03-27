Зеленский устроил внезапное турне на Ближнем Востоке: что предлагает и хочет взамен

Владимир Зеленский в Саудовской Аравии / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский начал неожиданное турне по странам Персидского залива с уникальным оборонным предложением. Киев готов делиться опытом перехвата дронов в обмен на дефицитные американские ракеты.

Об этом пишет Bloomberg.

Зеленский заявил, что намерен провести «важные встречи», сообщив о своем приезде в Саудовскую Аравию 26 марта.

«Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать с нами ради безопасности», — подчеркнул он.

В то же время глава государства не стал раскрывать подробности поездки. По информации информированных источников, она предусматривает визиты и в другие страны региона.

Как передает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Украина готовится заключить с Саудовской Аравией соглашение, касающееся воздушной безопасности.

С начала войны с Ираном Киев стремится использовать свой опыт в сфере борьбы с дронами, направляя в страны Персидского залива специализированные команды для консультаций по противодействию атакам, которые уже нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона.

Украинский президент предложил обменять эти наработки на поддержку в обеспечении дорогими и все более дефицитными ракетами американского производства, которые остаются единственным эффективным средством противодействия скоростным российским баллистическим ракетам.

Вместе с Зеленским в Саудовскую Аравию прибыл главный переговорщик Украины Рустем Умеров, который ранее в этом месяце уже возглавлял украинскую делегацию в регионе. Также Украина направила более 200 военных специалистов в несколько стран Ближнего Востока, чтобы помочь им защититься от иранских дронов в рамках противостояния с США.

Эта поездка происходит на фоне сложностей Киева в привлечении новых обязательств от союзников по НАТО по закупке критически важного американского вооружения. В то же время ключевой кредит Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро оказался под вопросом из-за вето Венгрии.

Напомним, 27 марта Зеленский сообщил, что Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве, который создает базу для инвестиций, технологического партнерства и обмена опытом в борьбе с атаками. Кроме обороны, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сотрудничество России с Ираном и взаимодействие в энергетической сфере.