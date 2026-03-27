Зачем добавлять соль в стиральный порошок — секреты хозяек
Обычная соль способна выполнить несколько важных задач, что улучшит качество стирки в разы.
Есть довольно обыкновенные методы, как усилить действие дешевого стирального порошка, чтоб он мог и с загрязнениями справиться, и свежесть одежды вернуть.
Одним из таких средств, как усилить стиральный порошок, есть простая соль. Когда засыпаете порошок в лоток для моющих средств в машинке, просто добавьте туда одну ложку соли.
В первую очередь соль поможет порошку справиться даже со сложными пятнами, например, от красного вина, крови или шоколада.
Кроме этого, постиранная с добавлением соли одежда лучше будет держать свою форму.
Соль также способна значительно смягчить одежду. Эффект почти такой же как от обычного кондиционера для одежды. Для этого добавляйте перед стиркой 4 столовых ложки соли в отсек для кондиционера.
Соль также способна значительно смягчить одежду. Эффект почти такой же как от обычного кондиционера для одежды. Для этого добавляйте перед стиркой 4 столовых ложки соли в отсек для кондиционера.