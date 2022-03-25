В бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский

В бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский

Сергей погиб 24 марта в ходе контрнаступления украинской армии в Киевской области.

В бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский.

Сергей погиб 24 марта в ходе контрнаступления украинской армии в Киевской области.

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Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на культурное просвещение "Пламень".

"Наш друг и идейный сподвижник погиб под Киевом. Он был всегда с острым взглядом, неизменной иронией и блестящей эрудицией. Мы успели многое сделать вместе, однако планировали еще больше. Неопубликованные книги и сборники, непрочитанные лекции и нерассказанные истории — от индоевропеистики до новых правых. После победы мы будем продолжать дело его жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, журналист "ТСН. Тижня" Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение. В то же время журналист уточнил, что ранение нетяжелое. Других подробностей он не сообщил.

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