В Черкасской области мужчину подстрелили за долги

Инцидент произошел около одного из кафе.
В Черкасской области мужчина получил пулю в ногу за долги. Хулигана задержали правоохранители, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба региона.
Отмечается, что инцидент произошел в Корсунь-Шевченковском с участием местных жителей. 44-летний мужчина ранил из пистолета другого 47-летнего мужчину. Расправа над должником произошла возле одного из кафе. После чего злоумышленник вызвал такси и покинул место происшествия.
Очевидцы происшествия позвонили в полицию и вызвали "скорую". После чего мужчину госпитализировали с ранением левого бедра, а стрелка правоохранители задержали по месту жительства.
Напомним, в Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе.
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