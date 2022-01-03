В Черкасской области мужчину подстрелили за долги

В Черкасской области мужчину подстрелили за долги

Инцидент произошел около одного из кафе.

В Черкасской области мужчина получил пулю в ногу за долги. Хулигана задержали правоохранители, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба региона.

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Отмечается, что инцидент произошел в Корсунь-Шевченковском с участием местных жителей. 44-летний мужчина ранил из пистолета другого 47-летнего мужчину. Расправа над должником произошла возле одного из кафе. После чего злоумышленник вызвал такси и покинул место происшествия.

Очевидцы происшествия позвонили в полицию и вызвали "скорую". После чего мужчину госпитализировали с ранением левого бедра, а стрелка правоохранители задержали по месту жительства.

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Напомним, в Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе.

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