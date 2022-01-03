У Черкаській області чоловіка підстрелили за борги

Інцидент трапився біля одного із кафе.

У Черкаській області чоловік отримав кулю в ногу за борги. Хулігана затримали правоохоронці, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба регіону.

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Зазначається, що інцидент стався у Корсуні-Шевченківському за участю місцевих жителів. 44-річний чоловік поранив з пістолета іншого 47-річного чоловіка. Розправа над боржником відбулася біля одного з кафе. Після чого зловмисник викликав таксі і залишив місце події.

Очевидці події зателефонували у поліцію та викликали швидку. Після чого чоловіка шпиталізували з пораненням лівого стегна, а стрільця правоохоронці затримали за місцем проживання.

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Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі.

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