У Черкаській області чоловіка підстрелили за борги

Інцидент трапився біля одного із кафе.
У Черкаській області чоловік отримав кулю в ногу за борги. Хулігана затримали правоохоронці, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба регіону.
Зазначається, що інцидент стався у Корсуні-Шевченківському за участю місцевих жителів. 44-річний чоловік поранив з пістолета іншого 47-річного чоловіка. Розправа над боржником відбулася біля одного з кафе. Після чого зловмисник викликав таксі і залишив місце події.
Очевидці події зателефонували у поліцію та викликали швидку. Після чого чоловіка шпиталізували з пораненням лівого стегна, а стрільця правоохоронці затримали за місцем проживання.
Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі.
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