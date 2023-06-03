В Черном море обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Специалисты взяли пробы морской воды в месте загрязнения для анализа.

В Черном море в районе пляжа "Отрада" обнаружили загрязнение моря нефтепродуктами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"На морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", – говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) приняли пробы морской воды в месте загрязнения с целью соответствующего лабораторного анализа.

"На сегодня сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов", — сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сможет продолжить экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России – у правительства есть "план Б" по продлению экспорта, если зерновое соглашение провалится.

Кроме того, мы ранее информировали, что одесскими телеграмм-каналами распространяется информация якобы о подготовке к открытию городских пляжей.

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