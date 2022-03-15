В Чугуеве от обстрелов российских оккупантов погиб 16-летний парень

Оккупанты попали в три многоэтажки, два частных дома, дворы, рынки, парки, больницу и детсад.

Минувшей ночью от обстрелов российских оккупантов в Чугуеве на Харьковщине погиб 16-летний парень.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram.

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"Минувшей ночью российские оккупанты провели серию обстрелов Харькова и пригорода. Попали в три многоэтажки, два частных дома, дворы, рынки, парки, больницу и детский сад. Во время обстрелов в Чугуеве погиб 16-летний парень. Общее количество пострадавших устанавливают", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники следственно-оперативных групп выезжают на все факты бомбардировок.

На местах событий тщательно собираются вещдоки для дальнейшего документирования преступлений оккупантов.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что у России осталось ресурсов еще на 10 дней для наступательных боевых действий в Украине.

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