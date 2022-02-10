В Днепре в психбольнице скончалась несовершеннолетняя пациентка

У девушки был диагноз шизофрения.

В Днепре в Днепровской клинической психбольнице скончалась юная пациентка. Девушку госпитализировали с шизофренией.

Об этом сообщает "Дніпро TV".

В Днепре внезапно скончалась 15-летняя девушка, находившаяся на лечении в детском отделении психбольницы на улице Бехтерева. Девушка проходила курс лечения и имела диагноз "шизофрения".

Эту информацию подтвердили в медучреждении.

"Да, такой случай есть. Сейчас этим занимается полиция. Будет судебная экспертиза и только после этого уже будут расставлены все точки над "i", — прокомментировал Юрий Завалко, медицинский директор КП" "Днепропетровская многопрофильная клиническая больница по предоставлению психиатрической помощи" ДОР.

Напомним, что 20-летнего подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок во Львове специалисты Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы считают вменяемым, ведь по их выводам, парень лишь симулирует психическую болезнь во избежание наказания за жестокое преступление.

Читайте также: