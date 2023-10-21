В ГНСУ показали "распаковку" российского "сухпая" – видео

Наши воины часто находят на позициях россиян вещи, свидетельствующие об отношении к солдатам в армии РФ.

Украинские пограничники показали "распаковку" вражеского пищевого набора. Среди прочего в него входит: паштет, конденсат для напитка, повидло, сахар, каша, спички и так далее.

Видео обнародовало ГНСУ.

В ГНСУ показали "распаковку" российского "сухпая"

Правда, владелец свертка уже не воспользуется им. "Жил здесь один мужичок... Его уже нет", – лаконично подчеркнули в ГНСУ.

Напомним, по состоянию на 21 октября 2023 года ВСУ уничтожили 292 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных.

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