В Харькове раздаются взрывы: город под ракетным ударом

В четверг, 14 марта, во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город ракетами С-300.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", — подчеркнул городской голова.

Впоследствии Терехов сообщил, что, по предварительной информации, "прилеты" произошли в близком пригороде. Впрочем, угроза для Харькова сохраняется.

Руководитель областной военной администрации подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу и просил жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. К этой минуте — без пострадавших", — добавил Синегубов.

К слову, воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 14:22. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность для северо-восточных областей.

Как сообщалось, ночью против 14 марта россияне ударили ракетой С-300 по Харькову. В результате "прилета" повреждение нежилых гражданских помещений в Шевченковском районе.

Кроме того, россияне ударили "Шахедами" по телевизионным объектам Харьковщины. По предварительным данным, пострадавших нет. На части поврежденных объектов продолжаются восстановительные работы.

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