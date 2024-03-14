В Харькове раздаются взрывы: город под ракетным ударом

Попадания произошли в пригороде.
В четверг, 14 марта, во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город ракетами С-300.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", — подчеркнул городской голова.
Впоследствии Терехов сообщил, что, по предварительной информации, "прилеты" произошли в близком пригороде. Впрочем, угроза для Харькова сохраняется.
Руководитель областной военной администрации подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу и просил жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. К этой минуте — без пострадавших", — добавил Синегубов.
К слову, воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 14:22. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность для северо-восточных областей.
Как сообщалось, ночью против 14 марта россияне ударили ракетой С-300 по Харькову. В результате "прилета" повреждение нежилых гражданских помещений в Шевченковском районе.
Кроме того, россияне ударили "Шахедами" по телевизионным объектам Харьковщины. По предварительным данным, пострадавших нет. На части поврежденных объектов продолжаются восстановительные работы.
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