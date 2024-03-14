У Харкові лунають вибухи: місто під ракетним ударом

У четвер, 14 березня, під час повітряної тривоги у Харкові сталися вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто ракетами С-300.

Про це повідомив мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - наголосив міський голова.

Згодом Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, "прильоти" сталися у близькому передмісті. Втім, загроза для Харкова зберігається.

Керівник обласної військової адміністрації підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту та просив мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

"Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину - без постраждалих", - додав Синєгубов.

До слова, повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 14:22. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека для північно- східних областей.

Як повідомлялося, вночі проти 14 березня росіяни вдарили ракетою С-300 по Харкову. Внаслідок "прильоту" є пошкодження нежитлових цивільних приміщень в Шевченківському районі.

Крім того, росіяни вдарили "Шахедами" по телевізійних обʼєктах Харківщини. За попередніми даними, постраждалих немає. На частині пошкоджених обʼєктів тривають відновлювальні роботи.

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