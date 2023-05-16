В Херсоне 16 мая будут звучать сирены: что произошло

Сегодня, 16 мая, в Херсоне будут тестировать новую систему оповещения. Именно поэтому с 12:00 до 14:00 включят 15 громкоговорителей и пять сирен.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.

"На территории Херсонского городского территориального общества будет проводиться тестирование новой местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.

Глава МВА просит местных жителей сохранять покой во время звучания сигналов гражданской защиты.

Как сообщалось, в Херсоне сократили продолжительность комендантского часа. Уже с 16 мая она будет действовать с 21.00 до 05.00.

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