В херсонском поезде ребенок получил ожоги ног: что произошло

На вокзале в Херсоне поезд из Киева встречали медики скорой.
В пассажирском поезде Киев-Херсон 5-летний мальчик, ехавший с родителями, случайно перекинул на себя чашку с очень горячим чаем. В результате чего ребенок получил ожог 8% кожи.
Об этом сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".
На вокзале в Херсоне его встречала скорая. Медики, оказывавшие помощь, настаивали на госпитализации малыша, но родители отказались из-за того, что должны были срочно ехать в оккупированный Крым.
Напомним:
В Кировоградской области 10-летний мальчик облил себя бензином и поджег. Потушить его снегом и холодной водой пытались самые маленькие братики и сестренка, однако ребенок сильно обгорел. Медики говорят, что у мальчика поражено около 50 процентов кожи и прогнозов они не дают.
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