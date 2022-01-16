В херсонском поезде ребенок получил ожоги ног: что произошло

На вокзале в Херсоне поезд из Киева встречали медики скорой.

В пассажирском поезде Киев-Херсон 5-летний мальчик, ехавший с родителями, случайно перекинул на себя чашку с очень горячим чаем. В результате чего ребенок получил ожог 8% кожи.

Об этом сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".

На вокзале в Херсоне его встречала скорая. Медики, оказывавшие помощь, настаивали на госпитализации малыша, но родители отказались из-за того, что должны были срочно ехать в оккупированный Крым.

Напомним:

В Кировоградской области 10-летний мальчик облил себя бензином и поджег. Потушить его снегом и холодной водой пытались самые маленькие братики и сестренка, однако ребенок сильно обгорел. Медики говорят, что у мальчика поражено около 50 процентов кожи и прогнозов они не дают.

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