В Херсонской области оккупанты атаковали бригаду энергетиков: есть раненый

Во время вражеских обстрелов энергетики выполняли аварийно-восстановительные работы.

В Херсонской области российские оккупанты атаковали бригаду энергетиков.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Инцидент произошла в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеских обстрелов специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.

По предварительной информации, из-за российского удара ранения получил один электрик. Пострадавшего эвакуировали в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь.

Напомним, что в Херсонской области увеличивают время комендантского часа – с 17:00 до 06:30.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты области, в том числе Берислав, Понятовку, Днепровское и Белозерку. Также во вражеский огонь попал и сам областной центр.

Читайте также:

Стынет кровь от ужаса: шокирующие подробности обстрела автобусной остановки в Херсоне