В Херсонской области оккупанты атаковали бригаду энергетиков: есть раненый

Во время вражеских обстрелов энергетики выполняли аварийно-восстановительные работы.
В Херсонской области российские оккупанты атаковали бригаду энергетиков.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Инцидент произошла в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеских обстрелов специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.
По предварительной информации, из-за российского удара ранения получил один электрик. Пострадавшего эвакуировали в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь.
Напомним, что в Херсонской области увеличивают время комендантского часа – с 17:00 до 06:30.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты области, в том числе Берислав, Понятовку, Днепровское и Белозерку. Также во вражеский огонь попал и сам областной центр.
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