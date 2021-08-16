В Херсонской области разоблачили "идейного" агента российской разведки (видео)

Следствие выяснило, что мужчина стал пособником спецслужб страны-оккупанта "по идеологическим соображениям".

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Как сообщают в СБУ, местный житель согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по "идеологическим соображениям".

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По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины, передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Во время обысков у задержанного изъяли средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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