В Хмельницком после атаки дрона вспыхнул пожар

Ударный беспилотник вызвал пожар на одном из предприятий в Хмельницком.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Атака БпЛА в Хмельницкую область / © unsplash.com

В результате атаки вражеского ударного беспилотника в ночь на 1 апреля возник пожар на одном из предприятий Хмельнитчины.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

«В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий в областном центре. Пока ее локализуют подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.

Он также сообщил, что в настоящее время информации о погибших и травмированных нет.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 1 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские войска пытаются изменять тактику применения ударных беспилотников и модернизируют их, однако украинская противовоздушная оборона продолжает показывать высокие результаты.

