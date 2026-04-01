В Хмельницком после атаки дрона вспыхнул пожар
Ударный беспилотник вызвал пожар на одном из предприятий в Хмельницком.
В результате атаки вражеского ударного беспилотника в ночь на 1 апреля возник пожар на одном из предприятий Хмельнитчины.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.
«В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий в областном центре. Пока ее локализуют подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.
Он также сообщил, что в настоящее время информации о погибших и травмированных нет.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 1 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские войска пытаются изменять тактику применения ударных беспилотников и модернизируют их, однако украинская противовоздушная оборона продолжает показывать высокие результаты.