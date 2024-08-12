В Крыму исчез популярный бензин: введены талоны "для своих"

На минувшей неделе ситуация с популярным горючим на полуострове стала критической.

В оккупированном Крыму пропал бензин марки АИ-95. На АЗС полуострова уже ввели талоны на горючее "для своих".

Об этом сообщает "Суспільне" и телеграм-канал "Крымский ветер".

На части крымских заправок исчез бензин марки АИ-95. Эта проблема возникла в начале августа, рассказал местный житель.

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"Такая проблема появилась еще в начале месяца. На "Атане" весь 95-й только по каким-то талонам наливали, но в то же время мы заправлялись 95-м на других заправках", — сообщил крымчанин.

"Крымский ветер" со ссылкой на работницу одной из АЗС на полуострове сообщил, что запасы 95-го бензина не пополнялись с конца прошлой недели. В минувшие понедельник-вторник ситуация с горючим стала критической: на некоторых городских АЗС бензина АИ-95 вообще не осталось.

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Еще один собеседник телеграм-канала отметил, что в оккупированном Севастополе 95-й бензин исчез в минувшие среду-четверг.

"На некоторых автозаправках ввели талоны на бензин "для своих". При этом официально 95-го на этих АЗС нет", – сообщил мужчина.

По данным телеграм-канала, бензин в Крым завозят в цистернах железнодорожными паромами. После удачных украинских атак оккупантам удалось отремонтировать только один такой паром, и то – наименьший.

В свою очередь российские пропагандисты уверяют, что "власти" Крыма знают о проблеме с горючим и якобы обещают "решить ее в ближайшее время".

К слову, украинское правительство планирует повысить налоги и сборы, что повлияет на стоимость горючего и цены на автомобили. Последствия нововведений водители ощутят уже в сентябре.

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