В Луцке маршрутка с пассажирами въехала в дом: водителю стало плохо за рулем

Никто из них, а также люди на улице не пострадали.
На улице Дубновской в Луцке маршрутный автобус №1 въехал в жилой дом. Водителя госпитализировали, он работал на этом маршруте первый день.
Авария произошла ориентировочно в 12 часов 12 ноября. Мужчину госпитализировали, сообщает Суспільне.
"Он сегодня первый день, как сел на этот маршрут. Я с утра ему все показал, рассказал о маршруте. Автобус недавно был на техосмотре. Это человеческий фактор, просто человеку стало плохо", — говорит напарник водителя маршрутки.
"По предварительным данным, вероятно во время движения водителю стало плохо и он не справился с управлением", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции области Валентина Мельник. По ее словам, никто из пассажиров маршрутки за помощью к медикам не обращался.
В настоящее время водитель госпитализирован в Луцкую городскую клиническую больницу. "Его осмотрел дежурный врач, нейрохирург, ЛОР. Выполнена спиральная компьютерная томография. Состояние пациента сейчас стабильное", — рассказал заместитель гендиректора медицинского объединения Луцкой городской ТГ Андрей Смольянинов.
При ударе у маршрутки разбились зеркала и треснуло лобовое стекло.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. По словам старшего следователя Луцкого районного управления полиции Сергея Куця, правоохранители собирают все необходимые материалы по аварии.
Напомним:
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