Для ВСУ приобретут дополнительную партию ударных беспилотников из Турции: они будут "украинскими"

Для ВСУ приобретут дополнительную партию ударных беспилотников из Турции: они будут "украинскими"

Закупку планируют осуществить в следующем году.

В 2022 году для Вооруженных сил Украины приобретут дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar, оборудованных украинскими двигателями.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после поездки в район боевых действий в Донбассе.

По словам министра, турецкие партнеры публично объявили, что берут украинские двигатели для оснащения беспилотников Bayraktar.

"Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины”, — заявил Резников.

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Министр обороны подчеркнул, что эти беспилотники будут применяться исключительно для защиты на основании статьи 51 Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону).

Резников не уточнил, сколько именно беспилотников планируется закупить. Неизвестно также, какого типа будут эти аппараты — Bayraktar TB2, уже стоящие на вооружении ВСУ, или тяжелые Bayraktar Akinci с украинскими двигателями.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина не может использовать выражение "турецкий Bayraktar" для приобретенных у Турции беспилотников, используемых на Донбассе.

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