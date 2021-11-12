Для ЗСУ придбають додаткову партію ударних безпілотників з Туреччини: вони будуть “українськими”

Для ЗСУ придбають додаткову партію ударних безпілотників з Туреччини: вони будуть “українськими”

Закупівлю планують здійснити наступного року.

У 2022 році для Збройних сил України придбають додаткову партію ударних безпілотників Bayraktar, обладнаних українськими двигунами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков після поїздки до району бойових дій на Донбасі.

За словами міністра, турецькі партнери публічно оголосили, що беруть українські двигуни для оснащення безпілотників Bayraktar.

“Ми додатково плануємо придбати їх наступного року. Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України”, — заявив Резніков.

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Міністр оборони підкреслив, що ці безпілотники будуть застосовувати виключно для захисту на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну чи колективну самооборону).

Резніков не уточнив, скільки саме безпілотників планується закупити. Невідомо також, якого типу будуть ці апарати - Bayraktar TB2, які вже стоять на озброєнні ЗСУ, чи важкі Bayraktar Akinci з українськими двигунами.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна не може використовувати вираз "турецький Bayraktar" для придбаних в Туреччині безпілотників, які використовуються на Донбасі.

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