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В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича

Фото: t.me/mariupolrada

В Мариуполе прогремели взрывы в Кальмиусском районе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича. Надеемся, что наши Защитники продолжают избивать по позициям российских окупантов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе уничтожили три лагеря подготовки мобилизованных россиян, однако там до сих пор остаются около 40 тысяч врагов.

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Дата публикации
Просмотры
516
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