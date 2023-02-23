В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича. Надеемся, что наши Защитники продолжают избивать по позициям российских окупантов», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе уничтожили три лагеря подготовки мобилизованных россиян, однако там до сих пор остаются около 40 тысяч врагов.

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