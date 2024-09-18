Причиной возникновения аномалии может быть укрепление врагом Крымского моста от атак дронов.

В оккупированном Мариуполе зафиксировали аномалию – в центральной части города отошло море и образовался клочок суши.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник городского головы заявил об "аномалии экоцида" в Мариуполе. В центральной части города отошло море. Такой же отход морской линии фиксируют и в российском Таганроге.

Подобного обмеления в Мариуполе до сих пор не происходило никогда. Оккупационные власти пытаются это объяснить штормовым ветром.

"Однако ветер на глубину моря влияет примерно, как российский избиратель — на результат выборов путина", — отметил Андрющенко.

"Здесь снова что-то не то с течением. Но учитывая главную проблему – Крымский мост, кардинально изменивший карту течения и усиливший повышение солености моря, – это возможное следствие его укрепления от дронов. Они точно добьют Азов, как Каспий и Арал до этого", – говорится в заявлении советника мэра.

В Мариуполе обмелело море: какая причина аномалии

К слову, ранее в ЦНС заявили об угрозе со стороны бездомных животных в Мариуполе: есть возможность распространения опасных заболеваний.

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