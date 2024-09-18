У Маріуполі сталася морська аномалія (відео)

Причиною виникнення аномалії може бути укріплення ворогом Кримського мосту від дронових атак.

В окупованому Маріуполі зафіксували аномалію – в центральній частині міста відійшло море та утворився клаптик суші.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник міського голови заявив про "аномалії екоциду" в Маріуполі. У центральній частині міста відійшло море. Такий самий відхід морської лінії фіксують і в російському Таганрозі.

Схожого обміління у Маріуполі до цього моменту не ставалося ніколи. Окупаційна влада намагається це пояснити штормовим вітром.

"Проте вітер на глибину моря впливає приблизно, як російський виборець – на результат виборів путіна", – зазначив Андрющенко.

"Тут знов щось не те з течією. Та з огляду на головну проблему – Кримський міст, що кардинально змінив мапу течії та посилив підвищення солоності моря, – це можливий наслідок його укріплення від дронів. Вони точно доб’ють Азов, як Каспій та Арал до того", – йдеться в заяві радника мера.

У Маріуполі обміліло море: яка причина аномалії

До слова, раніше в ЦНС заявили про загрозу з боку безпритульних тварин у Маріуполі: є можливість поширення небезпечних захворювань.

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