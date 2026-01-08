В МИД призвали украинцев немедленно покинуть эту страну: какая причина

Иран / © Associated Press

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Иран МИД Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана», — говорится в заявлении МИД.

Сейчас покинуть Иран можно по нескольким маршрутам: через международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, а также сухопутными пунктами пропуска на границах с Арменией (Нордуз/Агарак) и Турцией (Базорган/Сероу).

Украинцев просят следовать указаниям местных властей, избегать конфликтов с правоохранителями и сохранять спокойствие.

Что известно о ситуации в Иране

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за экономического кризиса и обрушения национальной валюты. По данным правозащитников, акции охватили более 270 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана. В столкновениях между силовиками и протестующими в Иране погибли, по меньшей мере, 36 человек. Кроме погибших, задержаны — более 1 200 человек.

Одним из эпицентров протестов стал Гранд-базар в Тегеране. Свидетели сообщают, что силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов после того, как торговцы массово закрыли магазины.

Протесты в Иране / © Associated Press

Экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Иранский риал упал до рекордного уровня — более 1,46 миллиона за $1. Центральный банк сократил субсидированный курс для импортеров, что привело к резкому росту цен на базовые продукты, в частности масло, курятину и молочные изделия.