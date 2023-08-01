В МИД прокомментировали задержание украинки на протестах в Грузии

МИД работает над освобождением украинки Марины Чобанян, которую задержали во время протестов в Батуми 31 июля. Дипломаты пытаются освободить женщину.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения", — заявил он.

Напомним, 1 августа стало известно, что в Грузии на протестах против круизного лайнера с российскими туристами задержан еще один гражданин Украины — Дмитрий Зеркесский.

В пресс-центре МВД Грузии заявили, что все они обвиняются в мелком хулиганстве (116 статья) и неповиновении требованиям правоохранителей (173 статья) и проходят по статьям Кодекса об административных правонарушениях.

31 июля круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами второй раз через несколько дней прибыл в порт Батуми в Грузии. На причале начались массовые протесты. Пока известно, что полиция задержала 23 человека, среди которых — украинцы. Протестующие скандировали "Русский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия".

По информации издания "Эхо Кавказа", на борту Astoria Grande находятся лица, поддерживающие войну в Украине. Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, российская музыкальная группа "Тестостерон", неоднократно выступавшая перед российскими военными и белорус Дмитрий Колдун, дававший концерт в так называемой "ДНР" 2018 года.

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