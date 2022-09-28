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В Николаеве прозвучали взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

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В Николаеве прозвучали взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Фото: Pexels

Воздушная тревога объявлена в городе и области.

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, в ночь на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам: ориентировочно в 01:04 и 04:02, россияне ударили по разным районам города.

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