В Николаевской области отец убил сына, а тело сжег

В Николаевской области отец убил сына, а тело сжег

Мужчина признал свою вину.

В селе Мигия между отцом и сыном произошла ссора, закончившаяся убийством.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Полицейские выяснили, что между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте.

Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег тело убитого.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, криминалист и эксперт.

Мужчина признался полицейским в содеянном.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в городе Черноморск (Одесская область) мужчина сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.

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