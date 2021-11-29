В Николаевской области отец убил сына, а тело сжег

Мужчина признал свою вину.
В селе Мигия между отцом и сыном произошла ссора, закончившаяся убийством.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Полицейские выяснили, что между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте.
Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег тело убитого.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, криминалист и эксперт.
Мужчина признался полицейским в содеянном.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в городе Черноморск (Одесская область) мужчина сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.
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