У Миколаївській області батько вбив сина, а тіло спалив

Чоловік визнав свою провину.

У селі Мигія між батьком та сином сталася сварка, яка закінчилась вбивством.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Поліцейські з’ясували, що між 53-річним батьком та його 27-річним сином стався конфлікт, що переріс у бійку. Чоловік вдарив сина каменем по голові. Від завданого удару молодик помер на місці.

Намагаючись приховати скоєне, зловмисник поклав тіло сина до своєї автівки та вивіз за декілька кілометрів від села до лісосмуги. Там розпалив багаття та спалив тіло вбитого.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники, криміналіст та експерт.

Чоловік зізнався поліцейським у вчиненому.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом у суді буде вирішено питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у місті Чорноморськ (Одеська область) чоловік спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками.

Читайте також:

[media type="video" id="387496534"