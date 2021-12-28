В Одессе женщина упала с девятого этажа на крышу магазина

В Одессе женщина упала с девятого этажа на крышу магазина

Тело пришлось снимать спасателям.

В Одессе в Службу спасения поступил вызов – на улице Махачкалинской, 6 с девятого этажа выпала женщина.

Тело женщины спасателям пришлось снимать с крыши магазина, сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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По предварительным данным, женщина упала из окна квартиры. Работниками ГСЧС с помощью спасательной веревки и ношей было снято тело и передано работникам Национальной полиции.

Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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