В Одессе женщина упала с девятого этажа на крышу магазина

Тело пришлось снимать спасателям.
В Одессе в Службу спасения поступил вызов – на улице Махачкалинской, 6 с девятого этажа выпала женщина.
Тело женщины спасателям пришлось снимать с крыши магазина, сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
По предварительным данным, женщина упала из окна квартиры. Работниками ГСЧС с помощью спасательной веревки и ношей было снято тело и передано работникам Национальной полиции.
Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Луганской области нашли тело 21-летнего украинского военного, служивший по контракту.
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