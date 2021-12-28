В Одесі жінка впала з дев'ятого поверху на дах магазину

Тіло довелося знімати рятувальникам.
В Одесі до Служби порятунку надійшов виклик – на вулиці Махачкалинській, 6 з дев'ятого поверху випала жінка.
Тіло жінки рятувальникам довелося знімати з даху магазину, повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
За попередніми даними, жінка впала з вікна квартири. Працівниками ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та нош було знято тіло та передане працівникам Національної поліції.
Причина смерті та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Луганській області знайшли тіло 21-річного українського військового, який служив за контрактом.
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