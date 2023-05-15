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В Польше анонсировали дополнительные поезда в Украину: известна дата

В Польше анонсировали дополнительные поезда в Украину: известна дата

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Польше анонсировали дополнительные поезда в Украину: известна дата

В Польше анонсировали дополнительные поезда в Украину. / Фото: Фото EPA/UPG

Польская железная дорога запустит дополнительные поезда в Украину.

С 1 июня польская железная дорога запускает дополнительные рейсы в Украину – начнет курсировать еще один поезд из Варшавы во Львовскую область.

Об этом сообщает Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

Так, польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить рейсы из Варшавы в Рави-Русскую. Ежедневно в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Расписание движения:

  • отправление с вокзала "Варшава-Всходня" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00;
  • прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).

Пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля в Украине смогут воспользоваться другими рейсами "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород.

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Дата публикации
Просмотры
1400
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