В Польше анонсировали дополнительные поезда в Украину: известна дата

С 1 июня польская железная дорога запускает дополнительные рейсы в Украину – начнет курсировать еще один поезд из Варшавы во Львовскую область.

Об этом сообщает Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

Так, польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить рейсы из Варшавы в Рави-Русскую. Ежедневно в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Расписание движения:

отправление с вокзала "Варшава-Всходня" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00;

прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).

Пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля в Украине смогут воспользоваться другими рейсами "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" запускает новый рейс из Киева в Ужгород.

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