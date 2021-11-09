В Польше бус с украинцами слетел с дороги: есть жертвы

По неизвестным причинам микроавтобус слетел с дороги и врезался в дерево.

В Польше в ДТП попал бус, в котором ехали граждане Украины. В результате автоаварии погибли двое украинцев.

Об этом сообщает echodnia.eu.

Сегодня, 9 ноября, в селе Ханьча (Свентокшиское воеводство) в ДТП попал микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, в котором ехали трое мужчин и женщина. Бус взлетел с дороги и протаранил дерево.



В результате столкновения пассажиров буса зажало внутри салона. С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили их на поверхность. Однако врач "скорой" констатировал смерть двоих человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. Все – граждане Украины.



25-летний водитель и 35-летний пассажир микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Польше произошла авария с участием микроавтобуса с чешскими регистрационными номерами, в котором нелегальные мигранты путешествовали на западную границу страны. Транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было приспособлено для перевозки людей.

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