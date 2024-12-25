В Раде назвали последствия атаки по энергетике: когда вернут свет

Нардеп сообщил, что нанесенные повреждения не изменят глобально всеобщую картину в украинской энергетике.

В результате атаки по Украине 25 декабря повреждения в энергетике не критичны. Электроснабжение будет возобновлено в ближайшие часы.

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк сообщил в эфире телеканала "Новыны Live".

Нагорняк заверил, что скоро свет появится в тех регионах, где не было "прилетов".

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"Украинцы обязательно отпразднуют Рождество сегодня. Свет в ближайшие часы вернут в те регионы, где не было "прилетов". Частично есть "прилеты" по некоторым и теплоэлектростанциям, и по другим объектам, но эти повреждения общую картину в украинской энергетике глобально не изменят", – рассказал нардеп.

Он подчеркнул: "Те повреждения, которые есть в энергетике, не являются критичными для нашей энергосистемы".

Напомним, под массированной российской атакой на Рождество снова оказалась энергетическая система Украины. В частности, враг ударил по теплоэлектростанциям ДТЭК. В "Укрэнерго" сообщили, что конца суток будут действовать почасовые отключения света.

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