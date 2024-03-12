В разведке рассказали, сколько покушений совершили на Буданова

На руководителя украинского Главного управления разведки Кирилла Буданова предприняли более десяти серьезных попыток покушений с начала войны.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.

Главными целями для Москвы являются верховный главнокомандующий – президент Украины, а также руководители украинских спецслужб.

"На генерала Буданова было совершено более десяти попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — заявил представитель разведки.

По словам Юсова, многие попытки покушений на военно-политическое руководство Украины не только готовились, но и осуществлялись.

Как сообщалось, президента Владимира Зеленского пытались убить не раз. Сам глава государства, комментируя покушения на свою жизнь, говорит, что "после пятой попытки мне было уже не интересно".

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