Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Резерве" будут показывать причину нарушения военного учета

Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В "Резерве" будут показывать причину нарушения военного учета

Нарушение правил военного учета в Резерв+ / Фото: ТСН.ua

Приложение "Резерв+" будет показывать причину нарушения военного учета.

В ближайшее время в приложении в "Резерве+" начнут указывать причину нарушения военного учета.

Об этом заявила заместитель министра обороны Черногоренко, передает DOU.

По ее словам, в скором времени в "Резерв+" к уведомлениям о нарушении военного учета прибавят поле с объяснением. Скажем, проигнорированная повестка неправильно указанное место жительства является причиной нарушения.

"Операторы ТЦК при внесении информации о нарушении обязательно будут указывать причину – речь ли идет об игнорировании повестки, некорректных данных о месте жительства или других основаниях. Это поможет пользователям быстрее исправить возможные неточности", – говорит Черногоренко.

Ранее в Минобороны объяснили, как работают электронные направления на ВВК.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация