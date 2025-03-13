В "Резерве" будут показывать причину нарушения военного учета

Приложение "Резерв+" будет показывать причину нарушения военного учета.
В ближайшее время в приложении в "Резерве+" начнут указывать причину нарушения военного учета.
Об этом заявила заместитель министра обороны Черногоренко, передает DOU.
По ее словам, в скором времени в "Резерв+" к уведомлениям о нарушении военного учета прибавят поле с объяснением. Скажем, проигнорированная повестка неправильно указанное место жительства является причиной нарушения.
"Операторы ТЦК при внесении информации о нарушении обязательно будут указывать причину – речь ли идет об игнорировании повестки, некорректных данных о месте жительства или других основаниях. Это поможет пользователям быстрее исправить возможные неточности", – говорит Черногоренко.
Ранее в Минобороны объяснили, как работают электронные направления на ВВК.
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