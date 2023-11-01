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В секте "АллатРа" проводят массовые обыски по всей Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1970
Время на прочтение
1 мин
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В секте "АллатРа" проводят массовые обыски по всей Украине

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

По всей Украине идут массовые обыски в секте "АллатРа".

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "АллатРы". Эту организацию связывают с деятельностью в пользу РФ.

Об этом сайту ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

"Сегодня СБУ и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из АллатРы", — сказал источник.

По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.

Напомним, ТСН.ua писал все, что известно о секте "АллатРа", кто из государственных деятелей является ее членами и какую угрозу она представляет.

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Дата публикации
Просмотры
1970
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