В секте "АллатРа" проводят массовые обыски по всей Украине

По всей Украине идут массовые обыски в секте "АллатРа".

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "АллатРы". Эту организацию связывают с деятельностью в пользу РФ.

Об этом сайту ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

"Сегодня СБУ и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из АллатРы", — сказал источник.

По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.

Напомним, ТСН.ua писал все, что известно о секте "АллатРа", кто из государственных деятелей является ее членами и какую угрозу она представляет.

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