У секті "АллатРа" проводять масові обшуки по всій Україні

По всій Україні йдуть масові обшуки у секті "АллатРа".

Служба безпеки України та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи". Цю організацію пов'язують з діяльність на користь РФ.

Про це сайту ТСН.ua повідомили джерела у правоохоронних органах.

"Сьогодні СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРа", - сказало джерело.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

Нагадаємо, ТСН.ua писав все, що відомо про секту "АллатРа", хто з державних діячів є її членами та яку загрозу вона становить.

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